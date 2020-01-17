Застрявших в многокилометровой пробке на трассе водителей эвакуируют в Павловск

В селе Павловск открыт пункт временного пребывания для водителей, застрявших в пробке на Павловском тракте под Барнаулом. Он организован в школе искусств и рассчитан на 70 человек. Здесь готовы принять людей, застрявших в пути из-за непогоды и напоить гороячим чаем или кофе, сообщили amic.ru в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

На место аварии, где собралась пробка, выдвинулись автобусы для эвакуации людей. После того, как ситуация улучшится, их доставят обратно к их автомобилям, сообщили в МЧС. Собеседник также напомнил, что сейчас на трассе дежурят сотрудники ГИБДД, поэтому за сохранность оставленного автомобиля можно не опасаться.

Между тем в редакцию amic массово обращаются с просьбой о помощи автомобилисты, застрявшие в пробке под Павловском. Водители жалуются, что провели в пробке уже несколько часов, у автомобилей заканчивается топливо. По словам очевидцев, в плену метели находятся уже около сотни машин.

В МЧС эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что сей час ведутся подсчеты. Кроме того, количество машин постоянно меняется: кто-то разворачивается и возвращается в Павловск сам.

К месту образовавшейся пробки в районе Павловска в сопровождении ГИБДД подходит дорожная техника. Начинаются работы по обеспечению проезда скопившегося автотранспорта, сообщили в МЧС.

Собеседник подчеркнул, что пока продолжается непогода, дорога в Барнаул будет закрыта. "На трассе нулевая видимость и сильный ветер. Ради безопасности самих автомобилистов, она перекрыта. Остается только ждать, пока ситуация не улучшится", — подчеркнули в МЧС.

Между тем, очевидцы, находящиеся в пробке перед Барнаулом, сообщают, что машины начали запускать в город.

Напомним, из-за сильной метели днем 17 января на трассе Павловск-Барнаул произошло массовое ДТП, в котором столкнулись около 15-ти автомобилей. В аварии погибли два человека, несколько получили травмы.

Какие трассы еще перекрыты?

Также напомним, по решению КГКУ "Алтайавтодор" в связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение:

с 10 часов 00 минут для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: К-03 "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области", "Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан"

с 10 часов 10 минут для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: К-18 "Алейск-Чарышское", "Алейск-Петропавловское-Смоленское";

с 11 часов 10 минут для всех видов транспорта на участке "Горняк-Староалейское";

с 11 часов 15 минут для пассажироперевозящего и грузового транспорта на участке федеральной автодороги А-322 от г. Барнаула до г. Рубцовска;

с 14 часов 30 минут для автобусов и грузового транспорта на участке автодороги "Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтова-Романово-Родино-Кулунда-граница с республикой Казахстан" от Павловска до с. Родино;

с 16 часов 00 минут для всех видов транспорта на федеральной автодороге А-322 "Барнаул-Рубцовск- граница с республикой Казахстан";

с 17 часов 00 минут для пассажирского и грузового транспорта на федеральной автодороге Р-256 "Чуйский тракт" от поворота на Новоалтайск до г. Бийска

Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки. Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в условиях непогоды не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок