Из-за непогоды в Алтайском крае ограничили движение по Чуйскому тракту

Следом за участком "Барнаул – Рубцовск" вторая федеральная трасса Алтайского края также не избежала участи закрытия из-за сложных погодных условий, сообщили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

Движение ограничили на "Чуйском тракте" от своротка рядом с Новоалтайском до Бийска. Правда, если из краевой столицы до Рубцовска не сможет доехать ни один водитель, то направление до наукограда закрыто для пассажирских автобусов и грузовиков.

Ранее закрыли движение по 10 региональным автодорогам. Часть из них не функционирует с самого утра. А на трассе между Барнаулом и Новоалтайском разом столкнулись около десятка автомобилей. Последствия аварии до сих пор ликвидируют, поэтому жителям Новоалтайска рекомендуют добираться до дома на электричке.