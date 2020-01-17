Из-за штормового ветра автовокзал Барнаула отменил 143 рейса

17 января из-за сильного ветра автовокзал Барнаула не выпустил в рейсы 143 пассажирских автобуса, сообщили amic.ru в справочной службе транспортного предприятия.

Автобусы не выехали в Алейск, Калманку, Змеиногорск, Рубцовск, Усть-Калманку, Чарышское и другие населенные пункты.

Также отменены несколько рейсов на утро 18 января. Не поедут автобусы до Новосибирска, которые должны были выехать до 6 утра, два автобуса до Горно-Алтайска, один автобус до Рубцовска. Как отметили в справочной службе, количество отменных рейсов может увеличиться.

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли десять трасс. Штормовое предупреждение объявили на 17 и 18 января.