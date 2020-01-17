Непогода в Алтайском крае продержится минимум до понедельника

Сильный ветер в Алтайском крае прогнозируют минимум до понедельника, сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В регионе собрали оперативный штаб и провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Из-за непогоды в крае ограничили движение транспорта на 12 участках дорог в 31 муниципалитете. На трассах в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП, движение восстановлено.

Пострадавшим оказывают помощь. Все экстренные оперативные службы края перевели на круглосуточный режим работы.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко рекомендовал жителям региона быть чрезвычайно внимательными в ближайшие дни и воздержаться от передвижений без особой надобности. Степаненко добавил, что в ночь на 19 января температура воздуха понизится, а ветер будет уже не таким сильным. Но днем 19 января ожидается усиление ветра. Такая погода продержится минимум до понедельника, 20 января.