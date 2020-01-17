Железнодорожники обещают довезти каждого пассажира до Новоалтайска

Жители Барнаула активно уезжают в Новоалтайск на электричке. Большинство из поездов переполнены. Как сообщили в Минтрансе Алтайского края, из-за непогоды работа электричек будет продолжена, чтобы перевезти всех пассажиров.

Отметим, что на барнаульском вокзале вечером 17 января образовалась очередь из желающих покинуть город на электричке. Все выезды из Барнаула перекрыты. Иного пути добраться до Новоалтайска не было.

Ажиотаж заметен и в самой электричке – за 20 минут до отправления практически все сидячие места уже заняты. Ранее населению на время неблагоприятной погоды рекомендовали отказаться от поездок на автотранспорте в пользу электричек и трамваев.

По состоянию на 21 час по местному времени в крае перекрыты несколько дорог, включая две федеральные трассы из Барнаула в Бийск и Рубцовск.