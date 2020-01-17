Пять человек пострадали в двух ДТП на трассе под Новоалтайском

Две аварии в условиях плохой видимости из-за метели случились на участке трассы Барнаул – Новоалтайск рядом с кладбищем, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Одно из ДТП собрало не меньше десятка участников. В нем пострадали четыре человека. Их доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ККБ СМП). Сейчас они получают необходимую помощь.

Еще один человек получил травмы средней степени тяжести в столкновении практически на том же месте. Скорой помощи в условиях плохой видимости понадобилось 18 минут, чтобы добраться до места ЧП. Пострадавшего госпитализировали.

Представители Минздрава рекомендуют автолюбителям по возможности воздержаться от дальних поездок в условиях непогоды.

Отметим, что 17 января в Алтайском крае произошло еще одно массовое ДТП. На автодороге Барнаул – Павловск столкнулись 15 автомобилей. Погибли два человека.