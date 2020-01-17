Куда звонить алтайским водителям, если метель застала врасплох

Отправляющимся во время метели в путь водителям следует помнить номера телефонов, на которые можно позвонить в случае возникновения опасной для жизни ситуации.
Телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.
Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:
КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;
УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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