Елена Малышева назвала самый "хороший" рак

Телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске программы "Жить здорово!" назвала самый "хороший" вид онкологических заболеваний. Это рак почек.

По словам Малышевой, его легко выявить и вылечить. Чаще всего рак почек грозит людям с четвертой группой крови.

Люди с первой группой чаще других подвержены раку толстой кишки. У обладателей второй группы крови есть риск развития рака желудка. Рак поджелудочной железы чаще развивается у носителей третьей группы крови.

Как отметила Малышева, из всех упомянутых онкологических заболеваний рак почек можно назвать "самым хорошим" из-за его локализации, легкости в диагностировании и лечении.

"Сегодня даже почку не удаляют – только маленькую опухоль", – подчеркнула телеведущая.