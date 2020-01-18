Алтайский губернатор вошел в тройку самых цитируемых в Сибири

Губернатор Алтайского края стал третьим по упоминаемости в СМИ среди сибирских губернаторов в 2019 году. По данным "Медиалогии", имя Виктора Томенко медиа называли более 42 тысяч раз.

Возглавил список губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв (около 45 тысяч упоминаний). На второй строчке расположился глава Омской области Александр Бурков — СМИ отмечали его имя около 42 тысяч раз.

Отметим, что Виктор Томенко — один самых открытых губернаторов если уж не всей России, то Сибирского федерального округа точно. Так, в начале года он вошел вошел в топ губернаторов РФ по активности в соцсетях. Рейтинг составил Центр социальных инноваций "Чёрный куб" (Владивосток), который оценивал аккаунты глав всех регионов по среднему количеству "лайков" и комментариев в пяти социальных сетях: Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Twitter и "Одноклассники". Тогда составители рейтинга оценили Instagram Томенко в 2897 баллов. Этот лучший результат оказался лучшим среди губернаторов Сибири.

А в конце декабря 2019 года глава Алтайского края стал четвертым в топ-10 губернаторов СФО в социальных сетях. Авторы рейтинга отметили, что социальные сети главы Алтайского края принимают "человеческий облик", потому что глава региона стремится быть ближе к народу. На страницу Томенко в Instagram подписано более 50 тысяч человек.