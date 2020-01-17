Глава алтайского Минтранса до ночи следит за дорогами в режиме онлайн. Видео

В связи со сложной метеорологической обстановкой на территории Алтайского края на дежурстве допоздна задержались зампред правительства края Александр Климин и Министр транспорта Александр Дементьев.

Она наблюдают в режиме онлайн за обстановкой на дорогах региона из диспетчерской службы Алтайавтодора. Как видно на видеозаписи, стрелка часов уже перешагнула отметку в 22:30, но работа все еще кипит.

Напомним, метель продолжает бушевать на территории Алтайского края. Перекрыты свыше десятка трасс. Автолюбителей призывают по возможности вообще не садиться за руль.