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Глава алтайского Минтранса до ночи следит за дорогами в режиме онлайн. Видео

, ИА "Амител"
Вместе с ним ведет мониторинг зампред правительства края Александр Климин

В связи со сложной метеорологической обстановкой на территории Алтайского края на дежурстве допоздна задержались зампред правительства края Александр Климин и Министр транспорта Александр Дементьев.

Она наблюдают в режиме онлайн за обстановкой на дорогах региона из диспетчерской службы Алтайавтодора. Как видно на видеозаписи, стрелка часов уже перешагнула отметку в 22:30, но работа все еще кипит.

Напомним, метель продолжает бушевать на территории Алтайского края. Перекрыты свыше десятка трасс. Автолюбителей призывают по возможности вообще не садиться за руль.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.01.2020 01:34
krash

Толку следить. Чистить надо!

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