Аварии, заторы, летящие крыши. Как Алтайский край переживает метель накануне Крещения

Ситуация на дорогах Алтайского края в связи с непогодой остается по-прежнему сложной. Все экстренные службы региона перевели на круглосуточный режим, сообщил губернатор края Виктор Томенко на своей странице в Instagram. Глава региона подчеркивает, что дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме.
Что происходит в Алтайском крае, где бушует непогода, в обзоре amic.ru
О погоде
Сильный ветер по-прежнему держит Алтайский край в своей власти. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду. Видимость нулевая.
В 31 муниципалитете ввели ограничение движения транспорта. Водителей просят по возможности отложить поездки на автомобилях, а жителей населенных пунктов — без необходимости не выходить на улицу.
О ситуации на дорогах
ГИБДД сообщает, что на трассах Алтайского края 17 января произошло очень много аварий, причем массовых. На трассе Барнаул – Новоалтайск в нулевой видимости столкнулись 30 автомобилей, пострадали четыре человека. На трассе Барнаул – Павловск в массовое ДТП попали 15 автомобилей, двое погибших. В социальных сетях очевидцы публикуют видео моментов ДТП. Судя по кадрам, находящихся впереди автомобилей не видно до самого столкновения.
Из-за аварий и снежных заносов на междугородних трассах скопились километровые пробки. В некоторых, например, под Павловском или в Калманке, люди провели несколько часов, пока дожидались помощи, у кого-то успел кончиться бензин.
К настоящему моменту, по данным МЧС, на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП, уже восстановлено движение. Пострадавшим оказывают помощь.
Тем не менее дорожная обстановка остается чрезвычайно напряженной. В крае создан и работает оперативный штаб.
О перекрытых трассах
В связи с неблагоприятными погодными условиями для всех видов транспорта закрыто движение на следующих краевых дорогах:
Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
Алейск-Чарышское;
Алейск — Петропавловское – Смоленское;
А-322-Горняк – Староалейское;
Поспелиха- Новичиха- Волчиха, в границах Новичихинского района;
Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с.Нижнечуманка Баевского района;
Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до с. Родино;
Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Рубцовска до с. Новоегорьевское, от Змеиногорска до Рубцовска);
Новоегорьевское-Титовка-Новичиха;
Рубцовск — Угловское -Михайловское, от Рубцовска до с с. Угловское
Бийск-Белокуриха, с 6 км по 64 км;
Алексеевка — Березовка — Солонешное ( от с.Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное);
Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай ( до с.Солонешное);
Троицкое – Целинное;
Юдиха – Тюменцево — Баево — Александровка — Верх — Суетка — Знаменка — Славгород (в границах Баевского, Суетского, Славгородского районов);
Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское, с 0 км по 42 км.
Кроме того, также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.
Помимо этого, движение для большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от развязки в районе Новоалтайска до Бийска, а также на дороге Бийск-Мартыново-Ельцовка-гр. Кемеровской области.
Об автобусах и самолетах
Из-за штормового ветра автовокзал Барнаула отменил 143 рейса на междугороднем сообщении. В частности, отменены автобусы в Алейск, Калманку, Змеиногорск, Рубцовск, Усть-Калманку, Чарышское и другие населенные пункты.
Уже есть отмененные рейсы на утро 18 января: до Новосибирска, которые должны были отправиться до 6 утра, два автобуса до Горно-Алтайска, один автобус до Рубцовска. Количество отменных рейсов может увеличиться.
Из-за непогоды отменяет часть рейсов и аэропорт Барнаула.
Помощь от РЖД
Работу электричек продлили вечером 17 января. Сделали это для того, чтобы работающие в столице края жители Новоалтайска смогли добраться до дома, ведь все выезды из Барнаула были перекрыты из-за непогоды. На барнаульском вокзале образовалась огромная очередь, электропоезда шли переполненные.
Об отключении электроэнергии
Во второй половине дня в барнаульских поселках Мохнатушка, Черницк и Ягодное произошло отключение электроэнергии. Его удалось восстановить ближе к вечеру. Интересно, что сообщений об отключениях от электроэнергии в других населенных пунктах края не поступало.
О летающих крышах
От непогоды страдают большая территории Алтайского края. В Рубцовске, например. Мощным порывом ветра снесло крышу с многоэтажного дома № 37 на улице Алтайской. Пострадавших в результате инцидента нет.
Когда все это кончится
Точно известно, что завтра, 18 января, ветер все еще будет сильный, но к вечеру ослабеет. К ночи на 19 января погода стабилизируется, но ненадолго: уже днем в воскресенье в крае вновь будет ветрено. Такая погода будет и в начале следующей недели.
Где переждать непогоду
Лучше всего, конечно, дома. Но если вдруг непогода застала вас в пути, не паникуйте. Позвоните в МЧС (3852) 20-26-10 и сообщите, где вы находитесь. Специально для водителей и пассажиров автомобилей, застрявших в дороге из-за непогоды, в населенных пунктах Алтайского края организованы пункты временного пребывания, где люди могут согреться, выпить горячего чая и переночевать.
Так, в Алейске такой пункт развернут в универсальном спортивном комплексе "СТАРТ" (ДЮСШ). Из-за непогоды в городе задержались два иногородних автобуса. Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и 3 тренера из новосибирской команды "Сибирь", которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы.
В Павловске в школе искусств также развернут такой же пункт. Именно сюда эвакуировали водителей и пассажиров, застрявших в пробке на пути в Барнаул. Развернуты пункты временного пребывания и в других населенных пунктах. О них вам расскажут в МЧС.
Куда обращаться за помощью
Телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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