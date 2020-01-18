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Аварии, заторы, летящие крыши. Как Алтайский край переживает метель накануне Крещения

, ИА "Амител"
Все экстренные служб региона работают в круглосуточном режиме

Ситуация на дорогах Алтайского края в связи с непогодой остается по-прежнему сложной. Все экстренные службы региона перевели на круглосуточный режим, сообщил губернатор края Виктор Томенко на своей странице в Instagram. Глава региона подчеркивает, что дорожные службы на всех трассах работают в усиленном режиме.

Что происходит в Алтайском крае, где бушует непогода, в обзоре amic.ru

О погоде

Сильный ветер по-прежнему держит Алтайский край в своей власти. Порывы ветра достигают 25-30 метров в секунду. Видимость нулевая.

В 31 муниципалитете ввели ограничение движения транспорта. Водителей просят по возможности отложить поездки на автомобилях, а жителей населенных пунктов — без необходимости не выходить на улицу.

О ситуации на дорогах

ГИБДД сообщает, что на трассах Алтайского края 17 января произошло очень много аварий, причем массовых. На трассе Барнаул – Новоалтайск в нулевой видимости столкнулись 30 автомобилей, пострадали четыре человека. На трассе Барнаул – Павловск в массовое ДТП попали 15 автомобилей, двое погибших. В социальных сетях очевидцы публикуют видео моментов ДТП. Судя по кадрам, находящихся впереди автомобилей не видно до самого столкновения.

Из-за аварий и снежных заносов на междугородних трассах скопились километровые пробки. В некоторых, например, под Павловском или в Калманке, люди провели несколько часов, пока дожидались помощи, у кого-то успел кончиться бензин.

К настоящему моменту, по данным МЧС, на участках автомобильных трасс в Павловском и Первомайском районах, где произошли массовые ДТП, уже восстановлено движение. Пострадавшим оказывают помощь.

Тем не менее дорожная обстановка остается чрезвычайно напряженной. В крае создан и работает оперативный штаб.

О перекрытых трассах

В связи с неблагоприятными погодными условиями для всех видов транспорта закрыто движение на следующих краевых дорогах: 

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан; 

Алейск-Чарышское; 

Алейск — Петропавловское – Смоленское; 

А-322-Горняк – Староалейское; 

Поспелиха- Новичиха- Волчиха, в границах Новичихинского района; 

Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с.Нижнечуманка Баевского района; 

Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до с. Родино; 

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Рубцовска до с. Новоегорьевское, от Змеиногорска до Рубцовска); 

Новоегорьевское-Титовка-Новичиха; 

Рубцовск — Угловское -Михайловское, от Рубцовска до с с. Угловское 

Бийск-Белокуриха, с 6 км по 64 км; 

Алексеевка — Березовка — Солонешное ( от с.Соловьиха Петропавловского района до с. Солонешное); 

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай ( до с.Солонешное); 

Троицкое – Целинное; 

Юдиха – Тюменцево — Баево — Александровка — Верх — Суетка — Знаменка — Славгород (в границах Баевского, Суетского, Славгородского районов); 

Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское, с 0 км по 42 км. 

Кроме того, также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска. 

Помимо этого, движение для большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от развязки в районе Новоалтайска до Бийска, а также на дороге Бийск-Мартыново-Ельцовка-гр. Кемеровской области.

Об автобусах и самолетах

Из-за штормового ветра автовокзал Барнаула отменил 143 рейса на междугороднем сообщении. В частности, отменены автобусы в Алейск, Калманку, Змеиногорск, Рубцовск, Усть-Калманку, Чарышское и другие населенные пункты. 

Уже есть отмененные рейсы на утро 18 января: до Новосибирска, которые должны были отправиться до 6 утра, два автобуса до Горно-Алтайска, один автобус до Рубцовска. Количество отменных рейсов может увеличиться.

Из-за непогоды отменяет часть рейсов и аэропорт Барнаула.

Помощь от РЖД

Работу электричек продлили вечером 17 января. Сделали это для того, чтобы работающие в столице края жители Новоалтайска смогли добраться до дома, ведь все выезды из Барнаула были перекрыты из-за непогоды. На барнаульском вокзале образовалась огромная очередь, электропоезда шли переполненные.

Об отключении электроэнергии

Во второй половине дня в барнаульских поселках Мохнатушка, Черницк и Ягодное произошло отключение электроэнергии. Его удалось восстановить ближе к вечеру. Интересно, что сообщений об отключениях от электроэнергии в других населенных пунктах края не поступало.

О летающих крышах

От непогоды страдают большая территории Алтайского края. В Рубцовске, например. Мощным порывом ветра снесло крышу с многоэтажного дома № 37 на улице Алтайской. Пострадавших в результате инцидента нет.

Когда все это кончится

Точно известно, что завтра, 18 января, ветер все еще будет сильный, но к вечеру ослабеет. К ночи на 19 января погода стабилизируется, но ненадолго: уже днем в воскресенье в крае вновь будет ветрено. Такая погода будет и в начале следующей недели.

Где переждать непогоду

Лучше всего, конечно, дома. Но если вдруг непогода застала вас в пути, не паникуйте. Позвоните в МЧС (3852) 20-26-10 и сообщите, где вы находитесь. Специально для водителей и пассажиров автомобилей, застрявших в дороге из-за непогоды, в населенных пунктах Алтайского края организованы пункты временного пребывания, где люди могут согреться, выпить горячего чая и переночевать.

Так, в Алейске такой пункт развернут в универсальном спортивном комплексе "СТАРТ" (ДЮСШ). Из-за непогоды в городе задержались два иногородних автобуса. Пассажиры одного из них размещены в гостиницах. А 20 детей и 3 тренера из новосибирской команды "Сибирь", которые направлялись на соревнования в Змеиногорск, размещены в местном временном пункте на базе детско-юношеской спортивной школы.

В Павловске в школе искусств также развернут такой же пункт. Именно сюда эвакуировали водителей и пассажиров, застрявших в пробке на пути в Барнаул. Развернуты пункты временного пребывания и в других населенных пунктах. О них вам расскажут в МЧС.

Куда обращаться за помощью

Телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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