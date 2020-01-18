Метель продолжается. Какая погода будет в Алтайском крае на выходных

В ближайшие дни в Алтайском крае продолжится ненастная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В субботу, 18 января, будет пасмурно при порывах ветра до 25 м/с. Пройдет обильный снегопад, сопровождаемый метелями, возможно выпадение мокрого снега. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и снежные заносы. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -2°C до -7°C (местами – до -13°C), ночью – от -15°C до -20°C (в южных районах – от -8°C).

В Барнауле: днем – от -4°C до -6°C, ночью – от -17°C до -19°C. Осадки в виде снега и метели. Сильный гололед. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

В воскресенье, 19 января, в Алтайском крае немного стихнет ветер. В светлое время суток столбик термометра покажет от -3°C до -8°C, в темное – от -13°C до -18°C (в северной части региона – до -24°C). Скорость ветра временами может достигать 20 м/с. Ожидаются сильные гололедные явления, снег и метели.

В Барнауле днем температура составит от -5°C до -7°C, ночью – от -20°C до -22°C. Как и на остальной территории региона, метеорологи ожидают снег и метели. Ветер северо-западный, 7-17 м/с.