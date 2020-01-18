Самый простой способ похудеть назвали японские медики

Японская медицинская ассоциация дала рекомендации тем, кто хочет сбросить лишний вес, прилагая для этого минимум усилий.

Как сообщает "Российская газета", специалисты уверены, что для достижения этой цели достаточно принимать стакан питьевой воды комнатной температуры сразу после пробуждения.

После этого можно почистить зубы и заняться другими делами, но не завтраком. Он должен быть примерно через 45 минут после питья. Затем 2 часа нужно ничего не есть. То же самое следует делать и перед остальными приемами пищи.

Вода способствует насыщению и в результате человек съедает меньшую порцию, чем он мог бы съесть, если бы пил что-то другое, например, чай.

В результате лишний вес постепенно уходит. За месяц такой методики можно также улучшить кровяное давление и сахар в крови. Кроме того, вода хорошо выводит токсины и повышает метаболизм.