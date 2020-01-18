Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из аэропорта в Новосибирске

Пассажиров самолета Новосибирск – Камрань (Вьетнам) эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при запуске, сообщает ТАСС.

"Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", – рассказал собеседник агентства.

На борту находилось более 180 человек, пострадавших нет. Авиакомпания предоставит им резервный рейс, точное время вылета которого пока неизвестно. Согласно онлайн-расписанию, самолет во Вьетнам из аэропорта Толмачево вылетит с задержкой почти на 12 часов.