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Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из аэропорта в Новосибирске

, ИА "Амител"
Людей эвакуировали
Воспламенение двигателя при взлете / rutube.ru

Воспламенение двигателя при взлете / rutube.ru

Пассажиров самолета Новосибирск — Камрань (Вьетнам) эвакуировали из-за воспламенения топлива в одном из двигателей при запуске, сообщает ТАСС.

"Произошло, по предварительным данным, воспламенение топлива при запуске двигателя самолета. Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал", — рассказал собеседник агентства.

На борту находилось более 180 человек, пострадавших нет. Авиакомпания предоставит им резервный рейс, точно время вылета которого пока неизвестно. Согласно онлайн-расписанию, самолет во Вьетнам из аэропорта Толмачево вылетит с задержкой почти на 12 часов.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.01.2020 10:15
витя ж.

Чей дроволет? Азура?

18.01.2020 10:19
- гость -

Небезызвестный Боинг 737-800. А где возгласы, что это опасная железяка, и почему тип самолета не упомянут в статье?

18.01.2020 10:34
месный

18.01.2020 10:19
- гость -

Эта железяка никого не угандошила в отличии от суперджета

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