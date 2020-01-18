Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего заместителя главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова руководителем ФНС, пишет ТАСС.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе от 17 января.

Егоров находился на работе в налоговых органах с 2001 года: сначала в московском управлении, а затем в ФНС. Он курировал контрольное управление, управление трансфертного ценообразования, управление камерального контроля, управление оперативного контроля.

16 января Даниил Егоров сопровождал Михаила Мишустина во время консультаций во фракциях Госдумы.