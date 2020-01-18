Пункт обогрева открыли в здании ж/д вокзала в Барнауле

Управление ГОЧС города Барнаула сообщает о том, что на время непогоды здание железнодорожного вокзала можно использовать как пункт обогрева.
В администрации уточнили, что одновременно в помещении может находиться до 500 человек. Здесь можно переждать метель и поесть в кафе.
Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае. По данным метеорологов, метель отступит уже 19 января, но сильный ветер не уйдет всю следующую неделю.
В регионе остается закрытым движение по нескольким трассам. Спецслужбы обеспечивают мониторинг ситуации и взаимодействие с населением.
Получить информацию о состоянии дорог можно по номеру горячей линии: 8 (3852) 202-621.
Комментарии
А в помещении вокзала разве холодно и нет кафешек?
18.01.2020 10:29
- гость -
Прочитать новость не судьба или в школе читать не научили?
Прочитать новость не судьба
Прочитать новость судьба. А вот правильный заголовок к новости сделать точно не судьба. Так что, про школу - это не ко мне.