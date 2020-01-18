Премьер-министр РФ Михаил Мишустин написал музыку для двух песен Григория Лепса

Михаил Мишустин – экс-глава ФНС и действующий премьер-министр РФ является автором музыки для двух песен Григория Лепса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее СМИ уже писали об этом, ссылаясь на друзей артиста.

"Председатель правительства России Михаил Мишустин является автором музыки для песен Григория Лепса", – рассказал агентству собеседник, близкий к Российскому авторскому сообществу.

На сайте РАО говорится, что Мишустин Михаил Александрович является композитором в песнях "Настоящая женщина" и "Зола", которые вышли в 2011 и 2016 году соответственно.

Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин отказался комментировать авторство композиций.