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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин написал музыку для двух песен Григория Лепса

, ИА "Амител"
Талантливый человек талантлив во всем
Фото : kompromat1.live

Фото : kompromat1.live

Михаил Мишустин – экс-глава ФНС и действующий премьер-министр РФ является автором музыки для двух песен Григория Лепса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее СМИ уже писали об этом, ссылаясь на друзей артиста. 

"Председатель правительства России Михаил Мишустин является автором музыки для песен Григория Лепса", – рассказал агентству собеседник, близкий к Российскому авторскому сообществу.

На сайте РАО говорится, что Мишустин Михаил Александрович является композитором в песнях "Настоящая женщина" и "Зола", которые вышли в 2011 и 2016 году соответственно.

Представитель Григория Лепса Владимир Урюпин отказался комментировать авторство композиций. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.01.2020 14:34
- гость -

В хоккей играет?

18.01.2020 14:37
- гость -

Лепс уже заявил что нет у них ничего.

18.01.2020 14:41
- гость -

18.01.2020 14:37
- гость -
Лепс уже заявил что нет у них ничего.

Навальный и Ко всё равно отыщут.

18.01.2020 14:42
- гость -

Создал налоговую систему самую лучшую в мире... Он создал бедным людям проблему... Налог на недвигу мтгут так насчитать что в петлю лезь... Но ты доджен заплатить а потом выцарапывать эти деньги через суды... Что то там немного должен хрен выедешь за границу... Как будто насовсем уезжаешь... Могут остановить и забрать авто... Какая это самая лучшая в мире система??? Это шило в заднице... И если этот чел сел в кресло премьера-нам бедным будет жопа..

18.01.2020 14:45
- гость -

18.01.2020 14:42
- гость -
нам бедным будет жопа..

Бедные с недвигой?

18.01.2020 14:53
Недвига от ро

Наследие советского прошлого, избавляются от бремени)))

18.01.2020 14:53
- гость -

Поменяли плюшевого медведа на мишку мишустина. Похоже, что фамилия играет не последнюю роль в судьбах россиянских чиновников.

18.01.2020 15:01
- гость -

Налог это когда получил доход и надо поделиться. А какие доходы мы получаем с единственного жилья? Мишустин и придумал налог на квартиры и дома, еще и цены установил заоблачные.

18.01.2020 15:03
- гость -

Медведи спят до весны. Растормошить берлогу в январе...чтобы поменять медведей местами....от путина, как обычно, один вред.

18.01.2020 15:03
- гость -

18.01.2020 14:42
- гость -
куды вам за границу с недвигой то?

18.01.2020 15:04
- гость -

У премьер-министра России Михаила Мишустина, назначенного на эту должность накануне, ранее была привычка звонить людям с налоговыми проблемами, представляясь рядовым сотрудником ФНС. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на бывших подчиненных Мишустина, который до этой недели занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы. Они также рассказали, что Мишустин мог анонимно позвонить тем, кто не платит налоги, чтобы, как выразились собеседники издания, создать этим людям проблемы. Мишустин, по их словам, очень любит шоу, играет на рояле, пишет песни и стихи и ярко выступает на конференциях. Бывшие подчиненные описали нового премьера как эффективного и организованного человека, который на публике ведет себя скромно. При этом источники «Ведомостей» сказали, что у Мишустина прочные связи с ФСБ и Следственным комитетом.

18.01.2020 15:06
- гость -

Взяток не требовал, ему сами налогоплательщики тащили......, по звонку из прокуратуры.....

18.01.2020 15:06
- гость -

С всех содрали налогов на 7 триллионов рублей, а с самозанятых 1 миллиард. Стоит ли игра свеч? Самозянятых это опять Мишустин предложил.

18.01.2020 15:10
- гость -

Главного коллектора назначили премьером. Спасибо ВВП. Скоро безработные налоги платить будут. Хотя за имущество уже платят.

18.01.2020 15:15
- гость -

Народ это толпа... Их только нужно правильно направить..

18.01.2020 15:18
- гость -

Генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер заявил в своем "Твиттере" об участии российского премьер-министра Михаила Мишустина в деле, по которому погибшего в СИЗО юриста фонда Сергея Магнитского и самого Браудера обвиняли в уклонении от уплаты налогов.

18.01.2020 15:21
Гость

В кахей тоже играет, а Медведев нет.

18.01.2020 15:21
- гость -

А Ходорковский 10 лет за неуплату налогов отсидел.

18.01.2020 15:28
- гость -

писали же, что автор тех песен однофамилец

18.01.2020 15:28
- гость -

18.01.2020 15:06
- гость -
а с самозанятых 1 миллиард.

Все бабушки в слезах на базарах с голодными котятами.

18.01.2020 15:45
ДК

Операция приемник началась! И швец, и жнец, и на дуде игрец.

18.01.2020 15:48
гость

Заплати налоги и спи спокойно

18.01.2020 15:48
- гость -

Быстрее, быстрее Конституцию менять. подозрительно. Нам опять подарок приготовили?

18.01.2020 15:50
гость

Через Госуслуги сейчас можно заходить в налоговый личный кабинет. Удобно. Вроде бы работает

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