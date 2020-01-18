Кровля обвалилась под весом снега у ТЦ Galaxy в Барнауле

Навес над выездом из теплой парковки у ТЦ Galaxy в Барнауле рухнул под весом снега, рассказали очевидцы.
Снег вместе с кусками кровли лежит вдоль здания. Сообщается, что в результате обрушения заблокирован выезд с территории теплой парковки.
Обошлось без пострадавших.
"Галактика" – не первое здание, пострадавшее от шторма. Ранее в Рубцовске сильный ветер сорвал кусок крыши с многоэтажного дома. Мягкая кровля упала на пешеходную дорожку. К счастью, людей на тропинке не оказалось. Кроме того, ветром повалило трубу у котельной. Конструкция упала на здание школы, но тем не менее занятия для детей не отменили.
Комментарии
Эх, надо было ставки делать!
Проектировщик этого ТЦ- просто молодец! Ни о ветровой, ни о снеговой нагрузке он не слышал. Ну а г-ну Ракшину младшему всё-таки не мешает помнить, что кроилово ведёт к попадалову
Лёд 9 уронил крышу за один день.
18.01.2020 11:27
- гость -
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Ага. Воннегутом балуемся? Скоро нельзя будет... уж больно он... честный.
Чего вы проектировщика то приплетаете? Если строитель схалявил причем здесь проектант? Зная кто за 3 копейки там отработал, странно что еще металл кровли еще не звезданулся....
ПыСы. Знаю в том числе того кто выполнял расчеты каркаса. В своих кругах грамотный и уважаемый специалист своего дела... В отличии от того строителя....