Кровля обвалилась под весом снега у ТЦ Galaxy в Барнауле

Навес над выездом из теплой парковки у ТЦ Galaxy в Барнауле рухнул под весом снега, рассказали очевидцы.

Снег вместе с кусками кровли лежит вдоль здания. Сообщается, что в результате обрушения заблокирован выезд с территории теплой парковки.

Обошлось без пострадавших.

"Галактика" – не первое здание, пострадавшее от шторма. Ранее в Рубцовске сильный ветер сорвал кусок крыши с многоэтажного дома. Мягкая кровля упала на пешеходную дорожку. К счастью, людей на тропинке не оказалось. Кроме того, ветром повалило трубу у котельной. Конструкция упала на здание школы, но тем не менее занятия для детей не отменили.