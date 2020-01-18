Ситуация на дорогах сложная сложная. 16 трасс в Алтайском крае остаются закрытыми

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Кто будет председателем нового правительства?

Снова Медведев

Греф

Шойгу

Кадыров

Кудрин

Силуанов

Собянин

Орешкин

Кириенко

Володин

Самый достойный человек Российской Федерации