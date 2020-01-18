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"Обстановка в городе остается сложной": Вячеслав Франк оценил последствия непогоды

, ИА "Амител"
Ожидается, что осадки скоро прекратятся
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло в Барнауле, сообщает пресс-служба администрации города. 

Начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев сообщил, что за прошедшие сутки выпало 7 мм осадков, а порывы ветра достигали 25 м/c. 18 января в Барнауле ожидается выпадение 8-10 мм осадков. Ожидается, что погодные условия улучшатся к 17 часам. 

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 пожара (без пострадавших), 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 5 человек, 7 аварий на инженерных сетях, одно падение дерева и остановочного павильона. Электроснабжение пригородных поселков восстановлено и энергетики отрабатывают локальные повреждения. 

Ночью на улицах города работала 171 единица техники, а днем осталось 113 машин. Особое внимание уделяется уборке снега в пригороде, где дежурят 11 единиц автомобилей. Закрытыми остаются выезды из города по Павловскому, Правобережному и Змеиногорскому трактам. Руководителям образовательных учреждений рекомендовали отменить занятия во второй смене. 

"Обстановка в городе остается сложной. Наша задача обеспечить стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения краевой столицы. Необходимо максимально привлечь дополнительную технику для расчистки городских магистралей. Учитывая, что завтра у нас верующие отмечают праздник Крещения, необходимо обеспечить дежурство дорожной техники в местах проведения обряда. Ввиду сложных метеоусловий, считаю необходимым обратиться к горожанам с просьбой воздержаться от поездок на личном автотранспорте, в том числе к местам, где организованы купели", — подытожил Вячеслав Франк. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.01.2020 12:55
- гость -

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