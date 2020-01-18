Коммунальная авария по улице Юрина ликвидирована. Тепло возвращается в дома

Сотрудники СГК завершили ликвидацию коммунальной аварии по улице Юрина в Барнауле. Система поставлена на циркуляцию.

Напомним, что в результате аварии 29 многоквартирных домов, детский сад по адресу Гущина, 161, и школа по адресу Юрина, 196, попали под ограничение теплоснабжения. Для жителей были подготовлены пункты временного размещения в ближайших учебных заведениях.

В 9:30 коммунальщики приступили к ремонту сетей и на данный момент работы полностью завершены.