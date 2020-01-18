В разгар метели жители Алтайского края заметили на трассе велосипедиста

Во время сильной метели и штормового ветра водители заметили на трассе в Алтайском крае отчаянного участника дорожного движения. Велосипедист ехал рядом с машинами по дороге между Барнаулом и Новоалтайском.

Очевидцы сняли мужчину на видео и опубликовали запись в сообществе "Инцидент Барнаул". Пользователи сети обеспокоены судьбой велосипедиста и интересуются, добрался ли он до пункта назначения.

Нашлись в комментариях и оптимисты, которые отметили, что этот водитель точно доедет до города без аварий.