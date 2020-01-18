Количество вагонов в пригородных поездах Алтайского края увеличено из-за непогоды

На основании неблагоприятных погодных условий компанией "Алтай-Пригород" заблаговременно принято решение об увеличении числа вагонов в поездах по направлениям: Барнаул – Бийск, Барнаул – Алейская – Рубцовск.

17 января было добавлено 10 пассажирских вагонов общей вместимостью 600 мест. 18 января добавлено шесть вагонов, в которых могут поместиться 360 человек.

Таким образом, максимальное количество вагонов в скором пригородном поезде "Калина красная" составило четыре вагона, в скором пригородном поезде "Восток" – восемь, в скором пригородном поезде "Просторы Алтая" – 15, сообщает официальный сайт Алтайского края.

По другим направлениям поезда курсируют в составе шести вагонов. Всего за прошедшие сутки услугами пригородных поездов воспользовалось 9,8 тысячи пассажиров, что на 33% больше, чем в обычные дни.