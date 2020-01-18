Дорога кончилась. Алтайские водители наткнулись на снежную стену посреди трассы

Автомобилисты встретили неожиданную преграду на трассе Алейск — Топчиха. Информацией о проблеме они поделились в сообществе "Barnaul22".

В какой-то момент дорога перед машинами закончилась и начались сугробы. На трассе скопилось большое количество машин.

Позднее очевидцы сообщили, что водители своими силами очистили большую часть дороги и освободили проезд. Теперь здесь можно ездить.

В комментариях под постом жители ближайших населенных пунктов рассказали, что предпочитают оставаться дома, да и выбора у них нет — выезды из сел не расчищены.