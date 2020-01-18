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Умер самый маленький человек в мире

, ИА "Амител"
Он скончался от пневмонии
Фото: Инцидент Барнаул

Фото: Инцидент Барнаул

Житель Непала  Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс". Он скончался в больнице города Покхара от пневмонии.

Рост Магара составлял 67,08 сантиметров. Он признан рекордсменом книги Гиннеса в 2010 году, сразу после своего 18-летия. Позднее он на несколько лет лишился статуса рекордсмена, поскольку самым маленьким человеком был признан индиец Чандра Бахадур Данги с ростом 54,6 сантиметров, но в 215 году вернул себе статус. 

Теперь самым маленьким человеком на земле считается диджей из Колумбии Эдвард Эрнадес. Его рост составляет 70,21 сантиметра. 

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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