Умер самый маленький человек в мире

Житель Непала Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщает "Интерфакс". Он скончался в больнице города Покхара от пневмонии.

Рост Магара составлял 67,08 сантиметров. Он признан рекордсменом книги Гиннеса в 2010 году, сразу после своего 18-летия. Позднее он на несколько лет лишился статуса рекордсмена, поскольку самым маленьким человеком был признан индиец Чандра Бахадур Данги с ростом 54,6 сантиметров, но в 215 году вернул себе статус.

Теперь самым маленьким человеком на земле считается диджей из Колумбии Эдвард Эрнадес. Его рост составляет 70,21 сантиметра.