Алтайские дорожники на протяжении 12 часов вызволяли автомобилистов из снежного плена

В период бури алтайские дорожники работают в усиленном режиме. Иногда им приходится буквально вытаскивать машины из переметов.

Так, в ночь с 17 на 18 января спецслужбы на протяжении 12 часов помогали автомобилистам. Они вызволяли из снежного плена автобус и 26 автомобилей в локтевском районе, сообщает Минтранс.

Днем 18 января на плечи дорожных служб легла еще одна важная миссия: они сопровождали транспорт с углем для нужд села Гилево.

На время непогоды все службы Алтайского края приведены в режим повышенной готовности. Дорожники, МЧС и ГИБДД совместными силами контролируют ситуацию на дорогах и помогают водителям, оказавшимся в трудной ситуации.