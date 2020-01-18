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МЧС предупреждает: непогода возвращается в Алтайский край

, ИА "Амител"
Жителей региона ждет новая волна метелей и ветра
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По данным синоптиков, 19 января на территории Алтайского края ожидается снег, метели и сильный порывистый ветер, сообщает МЧС.

Ветер южный с переходом в дневное время на западный, ночью 4-9 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -13, -18 градусов, а к северу до -23. Днем воздух прогреется до -2, -7 градусов. На дорогах сильная гололедица. 

"При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций", — напомнили в ведомстве. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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