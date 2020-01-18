Рэпер Элджей чуть не лишился своей уникальной BMW из-за долгов

Российский рэп-исполнитель Элджей чуть не остался без машины из-за долгов по кредиту, сообщает Mash.

Артист является счастливым обладателем BMW i8, стоимость которой составляет 10 миллионов рублей. Друзья исполнителя прокачали его тачку уникальным дизайном и Алексею осталось только выплатить кредит за машину, поскольку все это время она находилась в залоге у банка.

Выплатить всю сумму Элджей должен был до конца 2019 года, но просрочил несколько платежей. Встал вопрос об изъятии транспортного средства, но в последний момент рэпер одумался, нашел деньги и через три дня после крайней даты погасил долг.