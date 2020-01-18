Алтайское село после бури накрыло четырехметровыми сугробами

Житель Троицкого рассказал о последствиях метели на улицах села. Видеозапись опубликована в сообществе Barnaul22.

По словам мужчины, с одной стороны высота сугробов достигает 3-4 метров, а на том месте, где раньше была дорога, теперь расположились снежные кучи высотой около 2,5 метра.

В комментариях под постом люди начали делиться фотографиями и видеозаписями из своих населенных пунктов. Житель поселка Лесной показал, как переметы сравнялись по высоте с его гаражом, а в селе Контошино сугробы на уровне с крышами домов.

По данным синоптиков, метели 19 января не уйдут из Алтайского края, поэтому жителям региона стоит готовиться к новым горам снега.