ПФР: к 2022 году пенсии в России вырастут на 18%

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью "Российской газете" рассказал о том, что в 2022 году пенсии увеличатся до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.

"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", – пояснил Дроздов.

Он рассказал, что в январе пенсии были проиндексированы на 6,6% и выросли в среднем на тысячу рублей. Глава ПФР отметил, что если человек получал среднюю по стране пенсию, то его выплаты увеличились на тысячу, а если меньше – то и прибавка будет меньше.