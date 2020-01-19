Алтайские медики сквозь метель на снегоходе доставили беременную женщину в больницу

Алтайские медики в условиях непогоды доставили беременную женщину из с. Песчаного Топчихинского района в больницу. Привычной техникой дело не обошлось.
"Погодные условия не позволили медработникам проехать к жительнице удалённого села на автомобиле, поэтому для транспортировки был использован снегоход", — рассказали в Минздраве.
Благодаря оперативным действиям медиков, беременность женщины удалось сохранить. В Парфеновской амбулатории ей оказали медицинскую помощь и оставили под наблюдением до утра.
"Сегодня, благодаря организованной помощи службы МЧС, пациентку вывезли из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ", — добавили в министерстве.
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По крайней мере на снимке российский снегоболотоход, или вездеход по-другому.