Алтайские медики сквозь метель на снегоходе доставили беременную женщину в больницу

Алтайские медики в условиях непогоды доставили беременную женщину из с. Песчаного Топчихинского района в больницу. Привычной техникой дело не обошлось.

"Погодные условия не позволили медработникам проехать к жительнице удалённого села на автомобиле, поэтому для транспортировки был использован снегоход", — рассказали в Минздраве.

Благодаря оперативным действиям медиков, беременность женщины удалось сохранить. В Парфеновской амбулатории ей оказали медицинскую помощь и оставили под наблюдением до утра.

"Сегодня, благодаря организованной помощи службы МЧС, пациентку вывезли из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ", — добавили в министерстве.