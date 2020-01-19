Алтайские медики сквозь метель на снегоходе доставили беременную женщину в больницу

Алтайские медики в условиях непогоды доставили беременную женщину из с. Песчаного Топчихинского района в больницу. Привычной техникой дело не обошлось.

"Погодные условия не позволили медработникам проехать к жительнице удаленного села на автомобиле, поэтому для транспортировки был использован снегоход", – рассказали в Минздраве.

Благодаря оперативным действиям медиков беременность женщины удалось сохранить. В Парфеновской амбулатории ей оказали медицинскую помощь и оставили под наблюдением до утра.

"Сегодня благодаря организованной помощи службы МЧС пациентку вывезли из врачебной амбулатории в Топчихинскую ЦРБ", – добавили в министерстве.