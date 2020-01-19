ЛДПР приглашает алтайских чиновников смыть грехи перед народом на Крещенских купаниях

ЛДПР вместе со спорткомплексом "Первый" организует 19 января крещенские купания в микрорайоне Затон.
Купель на протоке Оби, бесплатные теплая раздевалка и горячая сауна будут ждать гостей мероприятия. А еще горожане смогут поучаствовать в веселых силовых соревнованиях на призы ЛДПР – перетягивание каната и поднятие гири. Можно будет покататься на "плюшках" с горы, приобрести чай и шашлык. Это будет добрый семейный праздник в лучших народных традициях.
"ЛДПР зовет на праздник и чиновников – смыть грехи перед народом, которых, я уверен, накопилось немало! Тем более что в России скоро обновится правительство. Тогда и наши алтайские министры тоже пусть "обновятся" – в проруби от ЛДПР", – заявил помощник депутата фракции ЛДПР в Государственной Думе, инициатор мероприятия Андрей Саркисян.
Комментарии
Да, лучше водой и сейчас, чем потом и кровищей.
ЛДПР зовет на праздник и чиновников – смыть грехи перед народом,
Вся российская шизофрения в одном предложении.
19.01.2020 08:25, легко ты всем диагнозы ставишь. О себе никогда не думал?
смыл грехи и опять греши, очень удобно
Смыть вид на жительство в США, скоро нельзя будет чиновникам иметь
Сколько они нагрешили, то воды не хватит что бы смыть все грехи!
Это возможно лишь при полном погружении на 3 минуты. Для членов избирательных комиссий на 7
Чинуш скоро поменяют... Сформируют правительство и будут убирать неугодных на местах... Здесь 4-5 министров уйдут точно...
Фарисейство, чистой воды, а души останутся дьявольскими.