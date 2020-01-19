ЛДПР приглашает алтайских чиновников смыть грехи перед народом на Крещенских купаниях

ЛДПР вместе со спорткомплексом "Первый" организует 19 января крещенские купания в микрорайоне Затон.

Купель на протоке Оби, бесплатные теплая раздевалка и горячая сауна будут ждать гостей мероприятия. А еще горожане смогут поучаствовать в веселых силовых соревнованиях на призы ЛДПР – перетягивание каната и поднятие гири. Можно будет покататься на "плюшках" с горы, приобрести чай и шашлык. Это будет добрый семейный праздник в лучших народных традициях.

"ЛДПР зовет на праздник и чиновников – смыть грехи перед народом, которых, я уверен, накопилось немало! Тем более что в России скоро обновится правительство. Тогда и наши алтайские министры тоже пусть "обновятся" – в проруби от ЛДПР", – заявил помощник депутата фракции ЛДПР в Государственной Думе, инициатор мероприятия Андрей Саркисян.