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ЛДПР приглашает алтайских чиновников смыть грехи перед народом на Крещенских купаниях

, ИА "Амител"
Партия организует свою купель
Фото: Yandex.fr

Фото: Yandex.fr

ЛДПР вместе со спорткомплексом "Первый" организует 19 января Крещенские купания в микрорайоне Затон. 

Купель на протоке Оби, бесплатные теплая раздевалка и горячая сауна будут ждать гостей мероприятия. А еще горожане смогут поучаствовать в веселых силовых соревнованиях на призы ЛДПР —  перетягивать канат и поднимать гирю. Можно будет покататься на "плюшках" с горы, приобрести чай и шашлык. Это будет добрый семейный праздник в лучших народных традициях.

"ЛДПР зовет на праздник и чиновников – смыть грехи перед народом, которых, я уверен, накопилось немало! Тем более, что в России скоро обновится Правительство. Тогда и наши алтайские министры тоже пусть "обновятся" - в проруби от ЛДПР", – заявил помощник депутата фракции ЛДПР в Государственной Думе, инициатор мероприятия Андрей Саркисян.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.01.2020 08:19
- гость -

Да, лучше водой и сейчас, чем потом и кровищей.

19.01.2020 08:25
Пионер

ЛДПР зовет на праздник и чиновников – смыть грехи перед народом,

Вся российская шизофрения в одном предложении.

19.01.2020 08:41
- гость -

19.01.2020 08:25, легко ты всем диагнозы ставишь. О себе никогда не думал?

19.01.2020 09:08
гость

смыл грехи и опять греши, очень удобно

19.01.2020 09:11
гость

Смыть вид на жительство в США, скоро нельзя будет чиновникам иметь

19.01.2020 09:24
- гость -

Сколько они нагрешили, то воды не хватит что бы смыть все грехи!

19.01.2020 09:27
- гость -

Это возможно лишь при полном погружении на 3 минуты. Для членов избирательных комиссий на 7

19.01.2020 09:38
- гость -

Чинуш скоро поменяют... Сформируют правительство и будут убирать неугодных на местах... Здесь 4-5 министров уйдут точно...

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