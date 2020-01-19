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Свыше 150 единиц спецтехники очищали Барнаул от снега ночью

, ИА "Амител"
Основной упор сделали на уборку проспектов Ленина, Строителей и еще нескольких улиц
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

169 единиц спецтехники задействовали в снегоуборочных работах на территории Барнаула в ночь на 19 января, сообщает пресс-служба мэрии.

Основные силы дорожников направили на очистку площади Баварина, улиц Аносова, Гоголя, Кутузова, Малахова, Петра Сухова, Попова, Советская, проспектов Ленина и Строителей. Часть техники направили в пригородные поселки.

В течении суток планируют привлечь к уборке снега в общей сложности 288 единиц спецтехники. Помогают им в этом свыше сотни дорожных рабочих, которые вручную очищают от снега и наледи остановочные павильоны, подходы к пешеходным переходам и лестничные марши.

МБУ "Автодорстрой" призывает автолюбителей по возможности отказаться от использования личного транспорта, пока на улицах сохраняется сложная дорожная обстановка.

Напомним, ситуация осложнилась после мощнейшей метели, обрушившейся на Алтайский край 17 января. На период непогоды закрыли более 15 трасс.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2020 10:05
Eugene

"на пригородные поселки" вот где основная техника
проехал в 9-30 от первомайского до нового рынка: вывозят только на Красноармейском-Молодежная от остановки и как всегда шлифуют "сеятеля". По проспектам сдвинуто к обочине и все.

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