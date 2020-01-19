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Сменился самый богатый человек в мире

, ИА "Амител"
Американского миллиардера обогнал французский бизнесмен
Бернар Арно / Фото: gazeta.ru

Бернар Арно / Фото: gazeta.ru

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает журнал Forbes.

За год состояние французского бизнесмена выросло на 40 млрд долларов. Это абсолютный рекорд прошлого года.

Безос же, напротив, терпел в 2019 году рекордные потери. Его состояние упало на 13,1 млрд. Большие убытки зафиксированы также и у председателя совета директоров индийской компании Wipro Limited Азим Премжи (14,1 млрд долларов).

В результате состояние Арно достигло 117 млрд долларов, в то время как Безоса – 115,6 млрд долларов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2020 09:52
- гость -

меряются цифирками друг перед другом
А ведь это кем-то не полученные зарплаты и т.д.

19.01.2020 10:58
гость

Все эти мировые миллиардеры, нищеброды против Владимира Владимировича, про которого злые языки говорят, что его спрятанное состояние приближается к пол триллиону.

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