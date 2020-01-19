Сменился самый богатый человек в мире

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает журнал Forbes.

За год состояние французского бизнесмена выросло на 40 млрд долларов. Это абсолютный рекорд прошлого года.

Безос же, напротив, терпел в 2019 году рекордные потери. Его состояние упало на 13,1 млрд. Большие убытки зафиксированы также и у председателя совета директоров индийской компании Wipro Limited Азим Премжи (14,1 млрд долларов).

В результате состояние Арно достигло 117 млрд долларов, в то время как Безоса – 115,6 млрд долларов.