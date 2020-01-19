Жительница Алтая сломала полицейскому нос, заступаясь за сына

Жительница райцентра Шебалинского района набросилась с кулаками на сотрудника полиции, чтобы не позволить ему задержать ее сына, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Инцидент случился поздним вечером 28 декабря 2019 года. Наряд правоохранителей прибыл по вызову о пьяном дебоше 22-летнего селянина, но натолкнулся на яростное сопротивление.

Причем наиболее активным был не сам дебошир, а его мать. Заступаясь за сына, она ударила полицейского по носу. Не помогло. Ее задержали вместе с молодым человеком.

Пострадавший работник правоохранительных органов обратился в больницу. У него диагностировали перелом носа.

В результате против женщины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Ей грозит до десяти лет лишения свободы.