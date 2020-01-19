Томенко проверит, как убирают снег в Барнауле. Маршрут поездки держат в тайне

В первой половине дня 19 января губернатор региона Виктор Томенко проведет рабочий объезд Барнаула и прилегающих территорий, стало известно amic.ru. Маршрут проезда губернатора администрации города не известен. Как нам удалось узнать, адреса определят по ходу поездки.

В ночь с 17 на 18 января и всю субботу дорожники, спасатели, медики, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связисты и другие службы в экстремальных условиях поддерживали работу систем жизнеобеспечения региона.

В СМИ и социальных сетях в эти сутки публикуется много сообщений о действиях врачей скорой помощи, пробивающихся на тяжелой технике к пациентам, коммунальщиков, спасателей и обычных неравнодушных граждан, противостоящих стихии.

В течение 18 января Виктор Томенко держал на контроле работу как всех краевых служб, так и деятельность муниципалитетов. По их информации, в эти дни предпринимаются все возможные меры по ликвидации последствий стихии, работают сотни людей и вся имеющаяся техника. Однако масштабы снегопада таковы, что объективно невозможно в короткие сроки привести в порядок все дорожные коммуникации, тротуары, по которым особенно много нареканий.

Еще до природных катаклизмов, в начале прошлой недели глава региона назначил заседание правительства края, где планируется рассмотреть вопрос своевременного, оперативного, полного приведения муниципалитетов после снегопадов в порядок и заслушать глав крупнейших городов региона – Барнаула, Бийска и Рубцовска. Даже неожиданные снегопады в объеме годовых норм в течение месяца не должны быть сюрпризом для наших служб, считает Виктор Томенко.