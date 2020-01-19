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Томенко проверит, как убирают снег в Барнауле. Маршрут поездки держат в тайне

, ИА "Амител"
У городской администрации нет списка мест, куда направится губернатор
Фото: администрация Барнаула

Фото: администрация Барнаула

В первой половине дня 19 января губернатор региона Виктор Томенко проведет рабочий объезд Барнаула и прилегающих территорий, стало известно amic.ru. Маршрут проезда губернатора администрации города не известен. Как нам удалось узнать, адреса определят по ходу поездки.

В ночь с 17 на 18 января и всю субботу дорожники, спасатели, медики, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связисты и другие службы в экстремальных условиях поддерживали работу систем жизнеобеспечения региона.

В СМИ и социальных сетях в эти сутки публикуется много сообщений о действиях врачей скорой помощи, пробивающихся на тяжелой технике к пациентам, коммунальщиков, спасателей и обычных неравнодушных граждан, противостоящих стихии.

В течение 18 января Виктор Томенко держал на контроле работу как всех краевых служб, так и деятельность муниципалитетов. По их информации, в эти дни предпринимаются все возможные меры по ликвидации последствий стихии, работают сотни людей и вся имеющаяся техника. Однако масштабы снегопада таковы, что объективно невозможно в короткие сроки привести в порядок все дорожные коммуникации, тротуары, по которым особенно много нареканий.

Еще до природных катаклизмов, в начале прошлой недели глава региона назначил заседание правительства края, где планируется рассмотреть вопрос своевременного, оперативного, полного приведения муниципалитетов после снегопадов в порядок и заслушать глав крупнейших городов региона – Барнаула, Бийска и Рубцовска. Даже неожиданные снегопады в объеме годовых норм в течение месяца не должны быть сюрпризом для наших служб, считает Виктор Томенко.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.01.2020 10:48
- гость -

Сейчас куда ни поедь, везде опа. Тот же пр.Ленина мост на новом рынке - 1.5 полосы. Сегодня лучше не выезжать никуда

19.01.2020 10:50
- гость -

Интересно, есть ли в России города, где оперативно устраняют последствия осадков(Москва не Россия))

19.01.2020 10:58
- гость -

Только не забывайте,что Барнаул- это не только проспект Ленина. Это и Взлетная,и посёлок Южный ,и ...Обратите,пожалуйста,внимание на весь город.

19.01.2020 10:58
- гость -

Правильно
А франта ссаными тряпками гнать

19.01.2020 11:12
- гость -


США и Канада
В США штатов, где случаются обильные снегопады не так много, поэтому крупных городов, страдающих от специфических зимних транспортных проблем в стране мало. Уборка снега в таких городах, как правило, разделена на три зоны ответственности — основные улицы и крупные магистрали чистятся силами муниципальной техники, дороги и улицы поменьше убирают частники, работающие на государственном контракте.
Ну а пространство, непосредственно прилегающее к частным домам обязаны чистить сами владельцы этих домов. Те жители городов, которые не удосужились очистить от снега прилегающую к дому территорию в течении 24 часов получают штрафы.
С технологической точки зрения уборка улиц в США отличается от московской даже в худшую сторону — там дороги посыпают не хлоридом натрия, как в столице, а хлоридом магния. Этот реагент в больших количествах добывают на Великих озерах и он известен тем, что еще больше разъедает металл, принося урон автовладельцам и городскому хозяйству.
Но с точки зрения организации труда, уборка снега в США происходит гораздо более оперативно. Поэтому опасный реагент в среднем лежит на американских улицах гораздо меньшее время. Это касается не только городов, но и федеральных трасс. Вот, к примеру, как убирают снег с «хайвэя» в штате Миссури. Эти машины, названные Tow Plow, сегодня убирают трассы по всей Америке.
В Канаде крупные города засыпает зимой снегом не меньше, чем в России. И для уборки улиц там также не скупятся на реагенты — в некоторых городах, вроде Ванкувера, их просто высыпают ровным слоем на асфальт так, что того становится даже не видно. Причем пользуются все тем же хлоридом магния — автовладельцам не позавидуешь.

С другой стороны, в Канаде намного лучше налажена уборка снежной каши, которая остается после срабатывания реагента, плавящего снег. Если в Москве такая каша может пролежать чуть ли не до самой весны, то в городах Канады ее оперативно свозят на снегоплавильные установки, где очищенный и растопленный в воду снег сливается в канализационные стоки.

19.01.2020 11:14
Чучмек

В подобных погодных условиях ни в одном городе мира обстановка с заносами не будет выглядеть лучше

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