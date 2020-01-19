Польша обвинила освободителей Варшавы от фашистов в краже шедевров

МИД Польши в своем Twitter-аккаунте вспомнил о 75-летии освобождения Варшавы от фашистов Красной Армией, правда, без благодарности. Освободителей обвинили в краже шедевров искусства, которые до сих пор находятся в России.
В список включили картины Яна Брейгеля ("Лесной пейзаж"), Лукаса Кранаха ("Мадонна Глоговская"), Антуана Пэна ("Девочка с голубем") и Даниэля Шульца ("Птичий двор").
"Красная армия и НКВД многократно уничтожали и конфисковали то, что не могли украсть и сжечь немцы", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Польши.
Сообщение прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский. Он подчеркнул, что "перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности" – это российская собственность, но в то же время они при этом остаются достоянием мировой культуры.
"Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий", – цитирует Мединского Газета.ru.
Напомним, ранее Польша не отправила президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны. В администрации пояснили, что Варшава предпочитает отметить "годовщину агрессии против Польши" вместе с теми государствами, с которыми близко сотрудничает в настоящее время, в частности со странами НАТО, Евросоюза и "Восточного партнерства".
Комментарии
Судя по историческим документам, в начале 1945 года в основном положительно относились к солдатам Красной армии и жители восточной и центральной части Польши. Однако постепенно это отношение начало меняться.
К лету 1945 года НКВД начало разбираться с бывшими бойцами Армии Крайовой. Эта подпольная военная организация, сражавшаяся во время войны против Германии, но подчинявшаяся польскому правительству в изгнании. Костяк командиров АК составляли офицеры, служившие еще в довоенной польской армии. А к ним Сталин всегда относился с подозрением.
В итоге НКВД арестовало не только многих старших офицеров АК, но и рядовых бойцов. Это были простые молодые ребята, многие из которых были мало образованы, ничего не понимали в политике и просто хотели сражаться за свободу родной Польши в годы фашистской оккупации.
"Первые месяцы после освобождения Варшавы были для поляков временем надежды на новую жизнь и свободу, но эта надежда так и не сбылась", - отмечает доктор исторических наук Лукаш Адамский.
"Закончился кровавый фашистский режим. Но свободной Польша так и не стала. Ужасный немецкий тоталитаризм и политика геноцида сменились другим режимом, но тоже тоталитарным. Важно, что советский режим не был направлен на уничтожение поляков как нации, а только на уничтожение так называемых "вражеских классов" и политических противников" - добавляет Адамский.
По оценкам польских историков, до 1956 года до 2 млн жителей Польши могло попасть под репрессии НКВД и польских органов безопасности по политическим причинам.
19.01.2020 11:23
- гость -
Логика польских властей понятна. СССР должен был положить под миллион солдат за освобождение Польши от Гитлера, а потом развернуться и уйти, отдав Польшу пробританскому "правительству в изгнании", которое создало бы там то, что создано американцами сейчас - махровое антироссийское государство. Можно, конечно, считать нас лаптями и ватниками, но дураками не нужно. При этом классовую борьбу никто не отменял, и число жертв было бы неменьшим, только репрессированы были бы бойцы Армии Людовой, которые бились бок о бок с советскими войсками.
Когда это декларируют власти Польши, вполне понятно, эти шавки с 1612 года успокоиться не могут, и готовы подлизывать всем, кто против России. Но когда такое же поют наши либерасты, причина одна - у них с поляками одни и те же хозяева, за океаном.