Сибирские губернаторы окунулись в купели на Крещение. Фото

Фото: Instagram

Пять губернаторов сибирских регионов в Instagram поделились кадрами, на которых они окунаются в купель на Крещение.

Главы Алтайского края среди них пока что нет – он сейчас проверяет, как дорожники очищают снег в Барнауле после мощнейшей метели.

Зато снимком поделился Олег Хорохордин. В отличие от остальных глав регионов он предпочел зайти в воду в гидрокостюме.

Фотографиями либо видеозаписями с голым торсом отметились Сергей Цивилев (Кемеровская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Роман Копин (Чукотка) и Айсен Николаев (Якутия).