Сибирские губернаторы окунулись в купели на Крещение. Фото

Фото: Instagram
Пять губернаторов сибирских регионов в Instagram поделились кадрами, на которых они окунаются в купель на Крещение.
Главы Алтайского края среди них пока что нет – он сейчас проверяет, как дорожники очищают снег в Барнауле после мощнейшей метели.
Зато снимком поделился Олег Хорохордин. В отличие от остальных глав регионов он предпочел зайти в воду в гидрокостюме.
Фотографиями либо видеозаписями с голым торсом отметились Сергей Цивилев (Кемеровская область), Олег Кожемяко (Приморский край), Роман Копин (Чукотка) и Айсен Николаев (Якутия).
Комментарии
Дурь свою показали.В Евангелии нет такого,что бы надо совершать такой ритуал.
Лучше бы в телескоп смотрели. "Гагарин в космос летал- бога не видел"