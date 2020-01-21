Акция или маркетинговый ход: как отдохнуть в санатории и не пожалеть

Чтобы понимать, какие предложения компаний реальные, а какие являются лишь пиар-ходом, нужно тщательно изучать информацию, читать отзывы, а не покупать первые попавшиеся товары или услуги. Это правило подходит для любой сферы, в том числе отдыха и оздоровления в санатории. Также важно видеть максимальную прозрачность выгодного предложения. Например, сейчас на курорте Белокуриха действует 12 акций, которые реально выгодны людям, а не маркетологам.
Выгодные предложения от санатория "Россия"
Сейчас действует скидка 10% для пенсионеров. Главное, предъявить пенсионное удостоверение.
До -15% санаторий дарит своим постоянным гостям. Карту постоянного гостя можно получить уже с третьего по четвертый заезд, а также при заезде с 15 января по 31 мая 2020 года цена снижается не только для обладателя, но и для предъявителя карты.
Акции для здоровья от санатория "Россия"
В путевке на 15% больше медицинских процедур по той же цене, пантовые ванны, калланетика и пилатес включены в стоимость путевки с лечением. Также для гостей, остановившихся в номерах повышенной комфортности (джуниор сюит, люкс и апартамент), действует расширенный перечень услуг.
Кроме того в путевку на отдых включено посещение врача-терапевта для взрослых, педиатра для детей и обследование, а также увеличение числа процедур в комплексе: приобретая пять процедур баротерапии – одна процедура в подарок, при покупке восьми процедур "Авантрон" – две процедуры в подарок.
Акции для отличного отдыха от санатория "Россия"
Чтобы отдых был полноценным, санаторий предлагает безлимитное посещение бассейна с термальным комплексом: хаммам, римская, финская и греческая бани.
Любители активного зимнего отдыха могут пользоваться подъемником на горнолыжной трассе совершенно бесплатно. Также гости могут посетить ресторан без дополнительной оплаты по услуге "А-ля карт".
Акции от отеля "На камушках" и бизнес-отеля "Россия"
Можно взять с собой целую компанию друзей или родственников и не платить за дополнительные места. Заплатить нужно будет только за одноместное размещение.
Отель предлагает бесплатное посещение бассейна с термальным комплексом, а на день рождения дарит купон на посещение боулинга и бильярда.
А еще гости отеля могут бесплатно пользоваться подъемником на горнолыжной трассе.
Санаторий "Россия"
Курорт Белокуриха, ул. Славского, 34
Телефон: 8-800-250-3770
Сайт: www.sanrussia.ru
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Бизнес-отель "Россия"
Курорт Белокуриха, ул. Славского, 22
Телефон: 8-800-250-3780
Сайт: www.busines-hotel.ru
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Отель "На камушках"
Курорт Белокуриха, ул. Славского, 81
Телефон: 8-800-250-1410
Сайт: www.nk-otel.ru
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"Булокуриха"