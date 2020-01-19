Бой Макгрегора и Серроне закончился нокаутом за 40 секунд

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор нокаутировал американского спортсмена Дональда Серроне, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Для этого ему потребовалось всего 40 секунд. Серроне "поплыл" после мощного удара ногой в подбородок. Макгрегор тут же бросился добивать поверженного соперника. Он наносил удары, пока судья не остановил поединок.

Отметим, что бой проходил 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Серроне провел 33 боя, из них победил в 23-х. Макгрегор имеет на счету 25 боев, в том числе 21 победу и 4 поражения. Примечательно, что 90% побед ирландец одержал нокаутом.