Главную купель в Барнауле открыли с опозданием на час

Главная купель Барнаула, расположенная на Речном вокзале, открылась с опозданием. Пришедшим заранее верующим пришлось подождать примерно на час дольше.

Когда священники закончили крестный ход, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел чин освящения воды. Только после этого начался долгожданный процесс погружения в воду.

Напомним, рядом с купелью для барнаульцев работают две бани, где можно погреться после крещенского купания и переодеться в сухую одежду, а также биотуалеты.

Неподалеку идет торговля выпечкой и чаем. Для автомобилистов подготовлены парковочные места, правда, добраться на личном транспорте до Речного вокзала из отдаленного конца города нелегко – дорожники до сих пор ликвидируют последствия мощнейшей метели.