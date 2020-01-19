В алтайском селе не открыли купель, потому что все замело

Метель не позволила жителям Санниково на Крещение окунуться в купель на реке Лосихе – все подходы к обозначенному месту замело, сообщает сотрудник amic.ru.

Согласно опубликованному ранее списку, в Первомайском районе открыты еще шесть купелей: в селах Сорочий Лог, Бобровка, Березовка и Первомайское, а также поселках Кислуха и Октябрьский.

Возможно, желающие окунуться в ледяную воду направятся в один из этих населенных пунктов либо в Барнаул, который находится в 24 км от Санниково.

Ранее стало известно, что из-за плохой погоды отменили крестный ход и не стали открывать купель в Змеиногорске.