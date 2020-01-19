Томенко и Франк проверяют уборку снега в Барнауле. Видео

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 января инспектирует уборку снега на улицах Барнаула. Компанию ему составили чиновники барнаульской администрации, в том числе исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.
Видеозапись с этого рейда выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев. На кадрах автобус проезжает по улице Гоголя.
По его словам, особое внимание Томенко обратил на необходимость своевременной очистки пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
Проверка осуществлялась не только из салона транспорта. Томенко с Франком и другими участниками рейда несколько раз отправлялись на улицу, где внимательно осматривали итоги работы дорожников.
Напомним, ситуация с уборкой снега в Барнауле осложнилась после мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край. В мэрии уточняют, что дорожники работают круглосуточно. Так, в текущие сутки в очистке улиц задействовано почти 300 единиц техники.
Комментарии
Щас то чё ? Пусть завтра утром на работу на нем доедут
Водителю автобуса вложили в голову карту почищеных дорог?
Пиар и показуха.
Удивительно... Водитель не курит, не звонит никому и не матерится...
Франта пиарят, позорники
После Баварина дороги от снега никто не чистил.
Недавно писали,что эта зима стала одной из самых снежных за последние 120 лет.
Это фиаско, братаны!
19.01.2020 15:21
гость
Пиар и показуха.
Мосфильм, ага.