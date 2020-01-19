Томенко и Франк проверяют уборку снега в Барнауле. Видео

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 января инспектирует уборку снега на улицах Барнаула. Компанию ему составили чиновники барнаульской администрации, в том числе исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.

Видеозапись с этого рейда выложил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев. На кадрах автобус проезжает по улице Гоголя.

По его словам, особое внимание Томенко обратил на необходимость своевременной очистки пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.

Проверка осуществлялась не только из салона транспорта. Томенко с Франком и другими участниками рейда несколько раз отправлялись на улицу, где внимательно осматривали итоги работы дорожников.

Напомним, ситуация с уборкой снега в Барнауле осложнилась после мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край. В мэрии уточняют, что дорожники работают круглосуточно. Так, в текущие сутки в очистке улиц задействовано почти 300 единиц техники.