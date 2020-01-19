Освящение воды и первые купания: как в Барнауле проходит Крещение

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Праздник Крещение Господне проходит в воскресенье, 19 января. В Барнауле по традиции в этот день прошел крестный ход от Знаменского монастыря к купели на Речном вокзале, где митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин великого освящения воды.
После него все желающие могли окунуться в проруби, а также набрать святой воды. Как это было, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
чёта много попов у нас развелось судя по фотке
Почему обмороженные на всю голову мужик с тёткой решили,что непременно надо детей угробить?
Я крещения приняла , восьмерым потом да-...а.