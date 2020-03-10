Дань моде или стремление к комфорту: почему кухни-гостиные завоевали новостройки

За рубежом объединение столовой и кухни является нормой уже давно – то есть приготовил еду и сразу сел за стол с компанией друзей или расположился за барной стойкой со второй половинкой, переместился на просторный диван для семейного кинопросмотра. На российском строительном рынке к этому стали приходить относительно недавно. Многие владельцы квартир объединяют кухню с одной из комнат. И часто это связано не с необходимостью увеличения пространства — открытая планировка уже сама по себе привлекательна в эстетическом и функциональном смысле.

Радует, что отечественные застройщики все чаще стали изначально закладывать в проекты домов квартиры с кухнями-гостиными. Большой вариант такого жилья предлагает барнаульская компания "Строительный камень" в своем новом уникальном проекте – жилом комплексе "Мечта".

Ломая условные и реальные границы

Ключевое преимущество совмещенной кухни-гостиной – это, безусловно, увеличение пространства.

Даже небольшая площадь квартиры-студии (26 кв.м) ЖК "Мечта" избавит своих хозяев от каких-либо границ и даст возможность использовать удачную планировку для комфортной жизни.

Идеальный вариант для холостяка или студента, а, может, и молодой пары – квартира-студия способна воплотить любые мечты об уютном "гнездышке" творческой натуры.

Здесь отлично встанет небольшая кухня с барной стойкой, диван, способный перевоплотиться в просторное спальное место. При грамотном зонировании можно обустроить и рабочую зону, а вдоль длинной стены расположить шкафы под потолок, которые не только спрячут одежду, бытовые мелочи и другие вещи, но и визуально увеличат высоту комнаты.

Гостеприимство станет вашим вторым именем

В квартире с кухней-гостиной гораздо удобнее принимать гостей. Обычно на торжествах или просто дружеских посиделках хозяевам приходится немало побегать из кухни в гостиную. Объединенный вариант позволяет все делать без лишних манипуляций – готовить, накрывать на стол и убирать грязную посуду, не отвлекаясь от беседы, настольных игр или просмотра кинофильма.

Например, двухкомнатная квартира "Евро" площадью 46 кв.м обладает достаточно просторной "общей" комнатой идеальной квадратной формы. Если сказать, что полет фантазии для расстановки здесь мебели грандиозный, это значит, не сказать ничего.

Размещаем кухонный гарнитур в нишу возле выхода на балкон. Середину комнаты в таком случае "отдаем" во власть огромного дивана, а за ним можно предусмотреть столовую зону. Или вообще вынести обеденный стол со стульями на просторную лоджию с витражным остеклением и наслаждаться чудесными видами во время застольных посиделок.

Всегда вместе

Времени, которое можно провести с семьей, благодаря кухне-гостиной становится больше. Женщина на кухне, как правило, "отрезана" от остальных членов семьи, которые отдыхают в гостиной в ожидании обеда. При наличии общей чудо-комнаты можно совместить общение с домашними и свои дела.

Трехкомнатная квартира "Евро" в 65 кв.м создана специально для большой семьи. Это идеальное пространство для жизни, отдыха, творчества и общения.

Спроектированная здесь гостиная с кухней площадью почти 25 "квадратов" вместит как обеденный стол, так и кухонный "островок", домашний кинотеатр и стереосистему. В такой комнате легко найдется место для танцев или фитнеса.

В каждой гостиной ЖК "Мечта" жильцов ждет приятный бонус — просторные лоджии с панорамным остеклением. И как раз эти многофункциональные уголки можно использовать для поддержания уюта и ощущения пространства в квартире. Что здесь разместится — уютный кабинет, игровая, зимний сад? А может, лаундж-зона с мини-библиотекой или пространство для творческого хобби? Решать только вам.

Фото из открытых источников.

Компания "Строительный камень", в свою очередь, гарантирует вам, помимо потрясающих видов из окна, высокий уровень комфортной жизни благодаря специальной звуко- и теплоизоляции, а также высокотехнологичному профилю и стеклопакетам.

ЖК "Мечта" находится на завершающей стадии строительства. Уже заканчивается благоустройство двора, фасадные работы. В подъездах уложена плитка, в квартирах зашпаклеваны стены, натянуты потолки. Разрешение на строительство выдано до октября 2020 года, но застройщик рассчитывает завершить работу в первом квартале.

Застройщик ООО ИСК "Строительный камень"

Барнаул, Змеиногорский тракт, 82, тел. +7 (3852) 717-827

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