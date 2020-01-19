Барнаульцы откапывают машины и чистят трамвайные пути. Фото и видео

Фото и видео: социальные сети

Дорожники продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край в пятницу, 17 января.

Метель замела дороги и дворы Барнаула. Местные жители делятся фотографиями, как выглядит краевая столица на выходных.

Кто-то откапывает транспорт, который заметен по самую крышу, другие же с грустью смотрят на гаражи, из которых не выехать из-за сугроба в человеческий рост.

А кто-то чистит трамвайные пути, чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения. О скорости речи даже не идет – местами трамваи просто не могли доехать до остановки из-за сугробов.

И конечно же, барнаульцы публикуют фото "козьих троп", которые выросли на месте когда-то просторных тротуаров.

Между тем на улицах Барнаула работают свыше сотни единиц уборочной техники. Инспектировать очистку города в воскресенье взялся губернатор Виктор Томенко.