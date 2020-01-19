Барнаульцы откапывают машины и чистят трамвайные пути. Фото и видео

Фото и видео: социальные сети
Дорожники продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада, обрушившегося на Алтайский край в пятницу, 17 января.
Метель замела дороги и дворы Барнаула. Местные жители делятся фотографиями, как выглядит краевая столица на выходных.
Кто-то откапывает транспорт, который заметен по самую крышу, другие же с грустью смотрят на гаражи, из которых не выехать из-за сугроба в человеческий рост.
А кто-то чистит трамвайные пути, чтобы пассажиры могли добраться до пункта назначения. О скорости речи даже не идет – местами трамваи просто не могли доехать до остановки из-за сугробов.
И конечно же, барнаульцы публикуют фото "козьих троп", которые выросли на месте когда-то просторных тротуаров.
Между тем на улицах Барнаула работают свыше сотни единиц уборочной техники. Инспектировать очистку города в воскресенье взялся губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
О себе не позаботился - никто не позаботится
Считаю во дворах как раз владельцы авто и должны чистить снег под своими авто, дворник не обязан очищать такую огромную территорию где как попало стоят машины
От такого снега один плюс, дворы хоть навремя очистились от припаркованных авто, сразу же нашли им ночлег когда надо, а то в такие дни не пройти не проехать
Город Новоатайск, улица Ленина- дорожное полотно под снегом на метр. Пройти до магазина МарияРа за хлебушком очень затруднительно. Контингент пожилые люди.
19.01.2020 17:21
- гость -
А вот вы - кто помоложе - возьмите по лопатке и помогите старикам, или за продуктами им сходите. Выросло поколение бездельников-кнопкотыков-критиканов.
Гараж наше всё
Считаю во дворах как раз владельцы авто и должны чистить снег под своими авто, дворник не обязан очищать такую огромную территорию где как попало стоят машины
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обязан так как за уборку я плачу всей придомовой территории, и во многих домах парковочные места согласованы и поделены на общем собрании жильцов дома